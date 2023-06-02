الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتيل و15 جريحا فى حريق بروما

روما
روما

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون، بينهم اثنان بحروق خطيرة في حريق الجمعة في مبنى شرق روما، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المنطقة.
وكتب ماسيميليانو أومبرتي، رئيس بلدية الحي الرابع في روما، حيث وقع الحادث على صفحته على فيسبوك "أرقام رسمية، قتيل واحد و15 جريحا، اثنان منهم في حالة خطرة" مؤكدا أن هناك أبوابا يجب فتحها في المبنى المؤلف من سبعة طوابق والذي اجتاحته النيران.
وذكرت وسائل إعلام أنه كان يتم العمل على واجهة المبنى وقت اندلاع الحريق ولم يتضح سببه على الفور.
وفتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقا حول أسباب الحريق الذي أجبر أكثر من 100 شخص على مغادرة منازلهم.
ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية عن مسئول في إدارة الإطفاء في روما قوله إنه سمع دوي انفجارين أو ثلاثة قبل امتداد النيران إلى السقالات الموجودة حول المبنى بسبب الأشغال.

حروق خطيرة شرق روما روما ماسيميليانو اومبرتي النيران الحريق

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