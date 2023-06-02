6 طلاب يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة "أيسف" العالمية

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامج "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، 4 من طلاب مدارس المتفوقين بالشرقية والعبور بعد حصولهم على المراكز الأولي في مسابقة أيسف العالمية.

وقال "فايق" إن هؤلاء الطلاب ضمن 6 من مدارس المتفوقين، والذين تفوقوا على شباب من 80 دولة على مستوى العالم، متابعاً: "حاجة ترفع الرأس".

من جانبه، أوضح نور الدين شعبان، أحد الطلاب المتفوقين: "المشروع عبارة عن قفاز يترجم لغة الإشارة لكلام، تساعد المجتمع الخاص بالصم والبكم على التواصل، من خلال حساس معين، وتتعرف على حركات يد المستخدم".

بينما تابع ابرام وديع: "المشروع تميز بالمركز الثاني على مستوى العالم، ومجال مساعدة الصم والبكم مهم، والمشروع استخدم طريقة مختلفة للفيديو الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إشارات".