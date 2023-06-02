الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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6 طلاب يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة "أيسف" العالمية

مسابقة أيسف العالمية
مسابقة "أيسف" العالمية

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامج "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، 4 من طلاب مدارس المتفوقين بالشرقية والعبور بعد حصولهم على المراكز الأولي في مسابقة أيسف العالمية.

وقال "فايق" إن هؤلاء الطلاب ضمن 6 من مدارس المتفوقين، والذين تفوقوا على شباب من 80 دولة على مستوى العالم، متابعاً: "حاجة ترفع الرأس". 

من جانبه، أوضح نور الدين شعبان، أحد الطلاب المتفوقين: "المشروع عبارة عن قفاز يترجم لغة الإشارة لكلام، تساعد المجتمع الخاص بالصم والبكم على التواصل، من خلال حساس معين، وتتعرف على حركات يد المستخدم".

بينما تابع ابرام وديع: "المشروع تميز بالمركز الثاني على مستوى العالم، ومجال مساعدة الصم والبكم مهم، والمشروع استخدم طريقة مختلفة للفيديو الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إشارات".  

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