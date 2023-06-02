الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لمرضى حساسية الصدر.. نصائح مهمة للتعامل مع العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

يعانى أصحاب مرضي الصدر من الحساسية المفرطة بالتزامن مع التقلبات الجوية، لذلك يلجأ العديد منهم إلى ارتداء الكمامة أثناء السير فى الشارع لحماية أنفسهم من الحساسية، وفى هذا السياق، تقدم الدستور بعض النصائح العامة لمرضى الحساسية أثناء العاصفة الترابية.

-استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتى لا تصل الأتربة إلى الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

-إغلاق نوافذ المنزل جيدا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

- في حالة التعرض لضيق التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفى، لأخذ جلسة تنفس صناعي.

- ضرورة أخذ علاجات حساسية الصدر بانتظام، والتي تعمل على توسع الشعب الهوائية كالبخاخات، لتجنب حدوث أزمات ربوية.

- كثرة تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من التعرض للمضاعفات الصحية.

- شرب السوائل الدافئة لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر. 

ارتداء الكمامة الإلتزام بارتداء الكمامة أقرب مستشفى الالتزام بارتداء الجهاز التنفسي الشعب الهوائية العاصفة الترابية

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