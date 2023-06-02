بعد 10 سنوات على 30 يونيو.. مصر رقم 28 فى جودة الطرق عالميًا

شهد ملف الطرق طفرة كبيرة بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، حيث عملت الدولة على تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي انعكس على جودة الطرق في مصر.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن ملف الطرق شهد تطورًا كبيرًا، وتصنيف مصر قفز في هذا المجال بسبب المشروع القومي للطرق.

وأضاف عبدالصمد: "ملف الطرق شهد تطويرًا كبيرًا كلنا نلمسه يوميًا في تنقلاتنا ذهابًا وإيابًا في الشغل وأي مشوار في روتين حياتنا اليومية بالقاهرة الكبرى وكل محافظات الجمهورية".

وأضاف: "الدولة ركزت منذ اليوم الأول على تنفيذ المشروع القومي للطرق، ومصر في عام 2013 كانت في المركز 118 واليوم مصر في المركز الـ28 في مجال جودة الطرق على مستوى العالم".

وتابع: "بالنسبة للشارع، فكلنا نتذكر الحوادث اليومية في الطرق، ولكن، اليوم، لا تكاد هذه الحوادث موجودة لأن الطريق يحفظ أمن وسلامة المواطن المصري".