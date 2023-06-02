تغيرات المناخ تهدد بصراعات جديدة في آسيا

يتسبب تغير المناخ في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا خلال هذه الفترة من العام، في العديد من الخسائر المتزايدة، حيث أن موجة الحر الشديدة هذا العام التي اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة اليومية لتتخطى 40 درجة مئوية، هي تحذير عاجل من حدوث أشياء قادمة.

وفقًا لصحيفة "آسيا تايمز"، يشعر سكان جنوب شرق آسيا بالحرارة، حيث يبدأ تغير المناخ في التأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويهدد بصراعات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط درجات الحرارة كان يتزايد منذ عقود؛ وتُعد تايلاند وميانمار وفيتنام من بين الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ والاحتباس الحراري في هذا القرن، ومع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة يزيد عدد سكانها عن نصف مليار شخص يعتمدون في الغالب على المحاصيل المزروعة محليًا مثل الأرز، كما سيتأثر إنتاج الغذاء وإنتاجية العمالة بشدة.

كيف يؤثر تغير المناخ على الأمن البشري؟

وأفاد التقرير أن تغيير المناخ سيؤثر التأثير على الأمن البشري وبدوره على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويخل بالعلاقات الإقليمية، لافتًا إلى أن تغير المناخ هو بالفعل محرك رئيسي للصراع في أفريقيا، جنوب شرق آسيا ليست بعيدة عن الركب.

وفي الوقت الحالي، يفرض تغير المناخ صعوبات على الأشخاص الذين يعانون بالفعل في مناطق الصراع، حيث تعتبر ميانمار واحدة من أكثر دول العالم عرضة لظواهر الطقس المتطرفة مثل موجات الحر والفيضانات والأعاصير، وفي المنطقة الجافة بوسط ميانمار، تحدث مقاومة حازمة للحكم الذي فرضه الجيش منذ فبراير 2021 في المناطق التي دمرها بالفعل الجفاف وارتفاع متوسط درجات الحرارة.

في ساغاينج وماغواي، المناطق التي تعاني من الجفاف بشكل متزايد وتعتمد بشكل كبير على الزراعة، يكافح المزارعون منذ سنوات للبقاء على قيد الحياة، حيث كانت الهجرة شمالاً وشرقاً نحو الصين وتايلاند هو العامل الرئيسي.

ويقول التقرير إنه على الرغم من ندرة المعلومات والبيانات التفصيلية، قد تكون ميانمار أول دولة في جنوب شرق آسيا ترى العلاقة المنهكة بين تغير المناخ والصراع تؤثر بشدة على الأمن البشري.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، أدى موسم الجفاف الشديد الحرارة هذا العام إلى مشاكل اقتصادية وصحية، فقد أثر الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء الناجم عن حرق بقايا المحاصيل على الصحة والسكان في شمال تايلاند وأدى إلى إعاقة صناعة السياحة الحيوية.

في شيانج ماي، ظل مؤشر جودة الهواء الذي يقيس الجسيمات (PM 2.5) أعلى من 300 لمدة أسبوعين من نهاية مارس - 20 مرة أعلى من الحد الأعلى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

ونتيجة لذلك، كان معدل إشغال الفنادق يقل عن 50٪ في موسم الذروة تقليديًا بالنسبة للسياح ، وبحسب ما ورد عولج أكثر من مليوني شخص في المستشفيات من آثار الجهاز التنفسي.