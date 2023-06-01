الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"أوقاف مطروح": توعية 500 طفل بأهمية ترشيد المياه بمسجد التنعيم

جريدة الدستور

قال حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، إنه إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح قامت بتوعية الأطفال في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد التنعيم، بحضور سامي سالم عبيد، مدير إدارة غرب. 

أضاف أن الفعاليات تضمنت ندوة موسعة عن التوعية بترشيد استخدام المياه بمسجد التنعيم، بحضور قرابة 500 طفل، موضحًا نعمة المياه ووجوب الحفاظ عليها وعدم تلويثها فهي بركة السماء قال الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ.. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) وأصل كل حي" وجعلنا من الماء كل شيء حي " ومنبع الجمال وسبب الأرزاق. 

وشدد على تعويد الأطفال ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولفت نظرهم للقضايا الهامة لينشأوا رجالاً، مؤكدًا تعليمهم ترشيد الاستهلاك في المياه والمحافظة عليها وعدم تلويثها.

أشار إلى المحافظة على شبكات الصرف الصحي فلا يلقى فيها المخلفات والأشياء الصلبة فكل هذه البنية الأساسية ملك للجميع والحفاظ عليها واجب ديني وضرورة وطنية حيث تزداد أهمية ترشيد الاستهلاك مع استقبال مطروح ملايين المصطافين في فصل الصيف. 

ولفت هاني عبده، مدير إدارة التوعية الخارجية، إلى ارتباط المياه بالحياة (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، مؤكدًا وجود قطع موفرة للمياه بالشركة وتصرف عن طريق خدمة العملاء بالشركة، لافتًا إلى وجود خط ساخن رقم 125 لتلقي الشكاوى لتحسين الخدمة لدى المواطن مقدمًا الشكر إلى أوقاف مطروح وقيادتها لكونهم الشريك الأساسي في حملات التوعية.

وقام الشيخ سامي عبيد والسعيد خلف بعمل مسابقات لترسيخ قيم وسلوكيات المحافظة على الماء وعدم تلويثها وسط تجاوب الأطفال.

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