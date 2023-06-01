"التنمية الصناعية": الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%

دعا رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم، المستثمرين الذين لم يستخرجوا رخصا وسجلات صناعية لسرعة التوجه للهيئة لاستخراج التراخيص، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان (مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارضًا و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.

وأشار إلى أنه مع اتجاه الدولة لعمليات الرقمنة والفواتير الإلكترونية لن يتم السماح بأي طرق غير رسمية، منوها بأن الهيئة ضمن التسهيلات على مستثمري الصعيد عملت على تجديد الرخص كل 3 سنوات بدلا من الترخيص السنوي كذلك يوجد رخص في بعض الصناعات كل 5 سنوات.

كما دعا أصحاب المشروعات للاستفادة من الأراضي الصناعية التي توفرها الهيئة وكذلك المجمعات الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانًا، والمبلغ الذي يتم دفعه هو ثمن المرافق التي يتم تركيبها.

وتابع أنه يتم توفير الأراضي الصناعية بنظام التملك، فضلا عن نظام حق الانتفاع والذي يتم من خلاله قيام المستثمر بدفع الإيجار بنسبة مئوية نهاية كل عام.

وأضاف في حالة رغبة المستثمر في تملك الأرض بعد نجاح المشروع يتم خصم الأموال التى تم دفعها كإيجار كجزء من ثمن الأرض، منوها بأن حق الانتفاع يبدأ بحوالي 5% سنويا من ثمن الأرض.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 100% من تشطيب الخدمات في المنطقة الصناعية بالبغدادي من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات،مضيفا أنه يمكن إضافة ما يتراوح بين 30 و40 مصنعا بالمرحلة الثانية.

وتابع أن المستثمر يستطيع الاستفادة من المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى محافظات مصر، والتي تضم مصانع متوسطة وصغيرة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بكل الجهات التابعة لها الهدف الأساسي لها هو خدمة ودعم أصحاب المصانع والاستثمارات.

وأكد أن هدف الهيئة هو تحقيق نمو حقيقي، مشيرًا إلى أنها تقدم للمستثمرين العديد من الحوافز كإعطاء 9 أشهر مجانا يستطيع المستثمر من خلالها العمل على تنمية مشروعه.