وزير الرياضة: برنامج "دورنا" يهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن برنامج “دورنا” يهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب وتأهيل عدد من الكوادر بمختلف المجالات، مؤكدًا أن استدامة المشروع تؤكد أهميته ومدى تأثيره على الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير،عبر تقنية الاتصال المرئي، المشاركين بالمعسكر السابع لمكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية أحد مكونات برنامج (دورنا)، الذي تنظمه جمعية تنمية وطن برعاية وزارة الرياضة، بمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وذلك بالمدينة الشبابية في الإسكندرية.

وأكد صبحي دعمه الكامل للكيانات الشبابية والمؤسسات العاملة في مجال الشباب، قائلًا: "نسعى لتطوير برامج مشتركة معهم لتنمية الشباب والمجتمع".

البرنامج التدريبي يستهدف 1000 مشارك من مختلف محافظات الجمهورية لمدة 12 يومًا تدريبيًا بشكل عملي على مهارات القيادة والدعوة وكسب التأييد وإدارة الحملات، كما يتم استكمال مراحل التدريب عبر منصة (مكانا) الخاصة بالبرنامج، وعمل جلسات دعم وتوجيه "كوتشينج" للمشاركين.