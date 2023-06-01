برنامج بدنى خاص للاعبى الزمالك قبل مباراة الاتحاد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الصباحي اليوم تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق.

وتم تقسيم البرنامج البدني إلى جزءين، جزء تأهيلي قوي لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، أما الجزء الثاني للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في ماتش طلائع الجيش، حيث تم تخصيص فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة منعا لتعرضهم للإجهاد، وتم الاكتفاء بهذه الفقرة وعدم استكمال باقي المران بقرار من أوسوريو المدير الفني.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استأنف تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق، قد حصل على راحة، أمس، من التدريبات بقرار من أوسوريو بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل .

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.