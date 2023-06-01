الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برنامج بدنى خاص للاعبى الزمالك قبل مباراة الاتحاد

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الصباحي اليوم تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق.

وتم تقسيم البرنامج البدني إلى جزءين، جزء تأهيلي قوي لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، أما الجزء الثاني للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في ماتش طلائع الجيش، حيث تم تخصيص فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة منعا لتعرضهم للإجهاد، وتم الاكتفاء بهذه الفقرة وعدم استكمال باقي المران بقرار من أوسوريو المدير الفني.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استأنف تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق، قد حصل على راحة،  أمس، من التدريبات بقرار من أوسوريو بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل .

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

الاتحاد السكندرى الكولومبي خوان كارلوس المستبعدين طلائع الجيش فريق الزمالك لاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية