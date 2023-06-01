الممتاز "ب".. الجونة يدافع عن قمة الصعيد أمام طامية ولافيينا يواجه التعدين

تستكمل اليوم مواجهات الأسبوع الثامن والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني “الممتاز ب” بإقامة 7 مباريات أهمها مباراة الجونة المتصدر برصيد 60 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو الذي يستضيف فريق طامية المتواجد بقيادة مدربه نادر السيد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة ولا بديل أمام الجونة سوى الفوز للاحتفاظ بالصدارة بينما يسعى طامية لتحقيق نتيجة ايجابية خاصة أن الفارق بينه وبين المدينة المنورة الذي يحتل المركز الأخير ثلاث نقاط فقط.

وتنتظر لافيينا الثاني برصيد 59 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام النصر للتعدين الرابع برصيد 50 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ويسعى لافيينا للفوز والوصول للنقطة 62 والصعود للقمة في حالة تعثر الجونة أمام طامية في حين يسعى التعدين الذي تأهل لدوري المحترفين رسميا لمواصلة نتائجه الايجابية خاصة أنه إذا هزم لافيينا وفاز الجونة على طامية سينتهى صراع الصعود للدوري الممتاز لصالح الجونة بنسبة 95%.

وهناك ثلاث مباريات في صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث حيث يستضيف المدينة النورة الذي يحتل المركز الأخير برصيد 19 نقطة بقيادة شديد قناوي فريق المقاصة الخامس برصيد 45 نقطة ..ويحل ملوي الرابع عشر برصيد 21 نقطة ضيفا على فريق شبان قنا الحادي عشر برصيد 29 نقطة ..ويستضيف تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 20 نقطة فريق كيما أسوان السادس برصيد 41 نقطة وتتنافس فرق الفيوم وطامية وملوي وتليفونات بني سويف والمدينة المنورة على هبوط فريق واحد للقسم الثالث.

ويستضيف المنيا السابع برصيد 39 نقطة فريق الألومنيوم العاشر برصيد 34 نقطة ويسعى المنيا للفوز والوصول للنقطة 42 والصعود للمركز السادس في حالة تعثر كيما أمام تليفونات بني سويف ويخوض الفريق الذي يحتل المركز السادس دورة فاصلة مع الفريقين اللذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الثانية والثالثة يتأهل منها فريقان لدوري المحترفين.

وفي مباراة متكافئة يستضيف أسمنت أسيوط الثامن برصيد 37 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس فريق ديروط التاسع برصيد 36 نقطة بقيادة علاء إبراهيم.