ملتقى توظيف لـ4 آلاف فرصة فى الشرقية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عن انطلاق ملتقى توظيف للشباب، بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق، بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة فى تصريحات صحفية حول الملتقى أن هناك علاقة وطيدة وتعاونا مشتركا مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وفى هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وتخصيص جانب من هذه المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت، كما حددها القانون ، مما يسهم بفاعلية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.

وفى نفس السياق قدم الوزير نصيحة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر، كما أنه جار العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، موضحاً وضع كافة إمكانات "الوزارة" بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "..منوهاً إلى أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح أحمد عبدالهادى، وكيل مديرية العمل بالشرقية، في تقريره للوزارة ، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 4000 فرصة عمل على مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها: القطاع الخدمي (سائقين-مسئولين تمويل-مندوب مبيعات-أفراد أمن-كول سنتر-مدخل بيانات)،والقطاع الصناعي (عمال إنتاج-فنين صيانة-فنى لحام -براد) ، والقطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين– فنيين )، وقطاع الأغذية ( عضو فريق- عامل إنتاج- مساعد إنتاج- عامل نظافة- عامل مخازن– عضو فريق– مدير مطعم– متلقي طلبات)، وقطاع الملابس (عمال إنتاج– عمال مكواة)، وقطاع الدهانات ( مسئول مبيعات).

وقال مدير المديرية إن المزايا التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في تأمين صحي واجتماعى، وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا التى تحقق الرضا الوظيفى وتزيد من الإنتاجية، داعياً الشباب إلى متابعة الجهود التى تبذلها وزارة العمل بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك فرص التدريب المهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل والتى تؤهل الشباب للالتحاق بالوظائف التى يرغبون في العمل بها.

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

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