صحوة إنبى تصطدم برغبة غزل المحلة فى العودة للانتصارات

يستضيف إنبي فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 10 انتصارات و6 تعادلات و13 هزيمة، وسجل 29 هدفًا ودخلت مرماه 36 هدفًا وجمع 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على أسوان والاتحاد السكندري والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الأهلي، كما تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على فيوتشر بركلات الترجيح، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء في المركز التاسع بعيدًا عن صراع الهبوط ومحاولة الاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

في المقابل تمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق غزل المحلة الذي يحتل بقيادة مدربه رضا شحاتة المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات وسبعة تعادلات و14 هزيمة، وسجل 24 هدفًا ويملك أضعف دفاع في الدوري ودخلت مرماه 41 هدفًا بالتساوي مع طلائع الجيش، وجمع نقطة واحدة من آخر 7 مباريات بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة وبيراميدز، كما خرج من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام حرس الحدود، ويسعى رضا شحاتة لتحقيق الفوز الأول مع الفريق لزيادة الفارق مع الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر إلى ست نقاط، كما أنه يسعى لكسب ثقة جماهير المحلة والحدث الأسوأ لرضا شحاتة وجماهير المحلة هو الهزيمة لأنها تعني توقف رصيد الفريق عند 31 نقطة وبقاء الفارق مع الداخلية ثلاث نقاط كما هو، مما يضع الفريق في مأزق خلال الأسابيع الأربعة المتبقية في الدوري.

يدير المباراة حمادة القلاوي، ويساعده أحمد نوفل وهاني العراقي ومعهم أسامة إسماعيل حكم رابع ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو.