الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحوة إنبى تصطدم برغبة غزل المحلة فى العودة للانتصارات

انبي خسر أخر مبارياته
انبي خسر أخر مبارياته أمام الأهلي

يستضيف إنبي فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 10 انتصارات و6 تعادلات و13 هزيمة، وسجل 29 هدفًا ودخلت مرماه 36 هدفًا وجمع 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على أسوان والاتحاد السكندري والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الأهلي، كما تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على فيوتشر بركلات الترجيح، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء في المركز التاسع بعيدًا عن صراع الهبوط ومحاولة الاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الدوري.  

في المقابل تمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق غزل المحلة الذي يحتل بقيادة مدربه رضا شحاتة المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات وسبعة تعادلات و14 هزيمة، وسجل 24 هدفًا ويملك أضعف دفاع في الدوري ودخلت مرماه 41 هدفًا بالتساوي مع طلائع الجيش، وجمع نقطة واحدة من آخر 7 مباريات بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة وبيراميدز، كما خرج من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام حرس الحدود، ويسعى رضا شحاتة لتحقيق الفوز الأول مع الفريق لزيادة الفارق مع الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر إلى ست نقاط، كما أنه يسعى لكسب ثقة جماهير المحلة والحدث الأسوأ لرضا شحاتة وجماهير المحلة هو الهزيمة لأنها تعني توقف رصيد الفريق عند 31 نقطة وبقاء الفارق مع الداخلية ثلاث نقاط كما هو، مما يضع الفريق في مأزق خلال الأسابيع الأربعة المتبقية في الدوري.

يدير المباراة حمادة القلاوي، ويساعده أحمد نوفل وهاني العراقي ومعهم أسامة إسماعيل حكم رابع ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز انبى غزل المحله تامر مصطفى رضا شحاتة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

وزير المالية: تكليف رئاسى بنقل الخبرات والتجارب المصرية إلى الأشقاء الأفارقة

سها جندى: هناك اهتمام كبير بمسار العائلة المقدسة ليكون ‎مشروعًا سياحيًا عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة