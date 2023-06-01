الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كثافات متقطعة.. الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرضت القناة الأولى الفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات، اليوم الخميس.

ويشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

وعن كوبري أكتوبر للمتجه إلى العباسية، هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر وذلك بسبب زيادة أحمال السيارات، نفس الأمر بالنسبة للمتجه من إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولاً إلى المنصة.

فيما ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولاً للدائري، وبالإضافة إلى وجود كثافات في شارع صلاح سالم بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، وتنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، بالاضافة وجود كثافات مرورية أيضًا في المنيب متجه للاوستراد والعكسي من اتجاه المعادي متجه مناطق الجيزة، وأيضًا التجمع الخامس المتجه للبساتين وزهراء المعادي.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وجود كثافات مرورية أيضًا بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، مع وجود بعض الكثافات المروية بمحور صفط تبدأ في التزايد في الاتجاه لجامعة القاهرة، إضافة إلى وجود كثافات مرورية كبيرة بشارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

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