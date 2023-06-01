الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير اليابان: نتعاون مع مصر في مشروعات المياه لتحقيق الأمن الغذائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع منظمة الفاو عدة مشروعات كبرى تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر نظراً لمحدودية الموارد المائية وتراجع حصة الفرد من المياه، و توفير فرص دخل جديدة.

في ذات الإطار وقعت وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اتفاقية لبدء تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية ممولة من دولتى هولندا واليابان، وهى "مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد  المرحلة الثانية" بالشراكة مع حكومة هولندا ، و"مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ، و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا.

ومن جانبه أشاد أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر واليابان في مجال المياه من خلال العديد من المشروعات والتي يأتي على رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف ، مشيراً لدور المشروعات المنفذة في مجال المياه في تحقيق الأمن الغذائى ، وتحسين سُبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياه والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشاد أرماند إيفر ممثل سفير هولندا في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه والتي تعود الى سبعينيات القرن الماضى منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصرى الهولندي ، مشيراً لأهمية مشروعات الرى الحديث في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم.

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