الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تفتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية المستوردة، والتي تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة للسماح بتداول الكواشف المعملية، والاطلاع على كافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات.

وأشارت إلى أن ورشة العمل ستناقش توضيح دور الشركات؛ عملاً على سرعة الانتهاء من الحصول على موافقات السماح بالتداول، مع تسليط الضوء على محتويات ملف التقديم الخاص بالكواشف المعملية، وعرض تفصيلي لكل محتوى على حدته، وتوضيح كيفية تقييمه من قبل الصيادلة.

وأضافت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات والأجهزة والكواشف المعملية.

وقالت إن الورشة مقدمة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة(ICH E6)، وتطبيقه من خلال متطلبات هيئة الدواء المصرية، والقواعد المحلية والدولية المنظمة.
وتهدف الدورة إلى تعريف ممثلي الشركات، والرعاة الرسميين للدراسات الإكلينيكية، والمنظمات البحثية التعاقدية، وطلبة الماجستير والدكتوراه بكيفية تطبيق قواعد الممارسة الإكلينيكية الجيدةICH E6 (R2) أثناء إجراء  الدراسات الإكلينيكية في جمهورية مصر العربية وفقاً للوائح وقوانين هيئة الدواء المصرية، وطبقاً للقواعد المحلية والدولية المنظمة.

وأضافت أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق١٢ يونيو٢٠٢٣، ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية، ومتاح الحضور عبر إحدي المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الدورة مقدمة  لممثلي الشركات وطلبة الماجستير والدكتوراة، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.

هيئة الدواء المصرية باب التسجيل ورشه عمل إجراءات السماح الكواشف المعملية المستوردة الكواشف المعملية دور الشركات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

رجوى آل سيف.. أبرز المعلومات عن الملكة المستقبلية في لأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة