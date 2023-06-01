"الدواء" تفتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية المستوردة، والتي تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة للسماح بتداول الكواشف المعملية، والاطلاع على كافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات.

وأشارت إلى أن ورشة العمل ستناقش توضيح دور الشركات؛ عملاً على سرعة الانتهاء من الحصول على موافقات السماح بالتداول، مع تسليط الضوء على محتويات ملف التقديم الخاص بالكواشف المعملية، وعرض تفصيلي لكل محتوى على حدته، وتوضيح كيفية تقييمه من قبل الصيادلة.

وأضافت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات والأجهزة والكواشف المعملية.

وقالت إن الورشة مقدمة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة(ICH E6)، وتطبيقه من خلال متطلبات هيئة الدواء المصرية، والقواعد المحلية والدولية المنظمة.

وتهدف الدورة إلى تعريف ممثلي الشركات، والرعاة الرسميين للدراسات الإكلينيكية، والمنظمات البحثية التعاقدية، وطلبة الماجستير والدكتوراه بكيفية تطبيق قواعد الممارسة الإكلينيكية الجيدةICH E6 (R2) أثناء إجراء الدراسات الإكلينيكية في جمهورية مصر العربية وفقاً للوائح وقوانين هيئة الدواء المصرية، وطبقاً للقواعد المحلية والدولية المنظمة.

وأضافت أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق١٢ يونيو٢٠٢٣، ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية، ومتاح الحضور عبر إحدي المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الدورة مقدمة لممثلي الشركات وطلبة الماجستير والدكتوراة، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.