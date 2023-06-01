أسرار جديدة عن نور الفلاح صديقة النجم العالمى آل باتشينو

تنتظر مولودها الأول منه..

تصدر اسم المنتجة الكويتية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا، مختلف المنصات الإعلامية الدولية بعد إعلان النجم العالمي ألفريدو آل باتشينو، صاحب الـ83 عامًا، أنه ينتظر مولوده الأول من الشابة ذات الأصول العربية التي ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام "العراب" الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وتستعرض مجلة "بيبول" الأمريكية في تقرير لها، أبرز المعلومات عن الكويتية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو، مشيرة إلى أنها تعمل منتجة سينمائية، ودرست في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرت فيها حيث تخرجت من كلية الفنون السينمائية بجامعة "ساوث كاليفورنيا"، وبدأت نشاطها الفني كمنتجة.

آل باتشينو والكويتية نور الفلاح

وحسب التقرير، واصلت نور الفلاح دراستها في جامعة "كاليفورنيا لوس أنجلوس"، حيث حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وفي عام 2018، أنتجت فيلمًا تلفزيونيًا قصيرًا بعنوان "بروسا نوسترا"، وبعد تخرجها، أنتجت الفيلم القصير La Petite Mort.

وذكرت المجلة أن نور الفلاح قامت مؤخرًا بإنتاج بيلي نايت من بطولة باتشينو وتشارلي هيتون وديانا سيلفرز وباتريك شوارزنيج، وفقًا لسيرتها الذاتية على IMDb.

وأضافت أن آل باتشينو ينتظر طفله الرابع له والأول من المنتجة الكويتية إذ هي حامل حاليًا بشهرها الثامن.

آل باتشينو والكويتية نور الفلاح

وأشارت المجلة إلى أن آل باتشينو ونور الفلاح لم يتحدثا علنًا عن علاقتهما الرومانسية، لكن الصحافة التقطت صورًا لهما وهما يخرجان معًا في مقابلات رومانسية عدة مرات في هوليوود، مضيفة أن النجم العالمي الشهير نادرًا ما يتحدث علانية عن علاقاته العاطفية وكان دائمًا يعتبر نفسه "خجولًا" نوعا ما.

وتابعت: "حافظ كل من نور الفلاح وآل باتشينو على خصوصية علاقتهما بشكل أساسي لكن المنتجة الكويتية شاركت صورة واحدة مع الممثل الأمريكي الشهير على انستجرام ظهرت فيها إلى جانب حبيبها في معرض للمطبوعات الجديدة".

ولفتت إلى أنه قبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو، كانت نور الفلاح مرتبطة عاطفيًا بالعديد من الأسماء الفنية البارزة، مثل المخرج ميك جايجر، والذي كان يبلغ من العمر وقتها (في مارس 2018) 74 عامًا، بينما كانت تبلغ هي 22 عامًا، وقالت نور عن علاقتها باللاعب الشهير: "القلب لا يعرف ما يراه، إنه يعرف فقط ما يشعر به، لقد كانت أول علاقة جادة بالنسبة لي"، ولكنهما انفصلا في عام 2018.

آل باتشينو والكويتية نور الفلاح

كما ارتبطت نور الفلاح عاطفيا بالملياردير نيكولاس بيرجروين في نفس العام، في يناير 2019 ، أثيرت شائعات حول علاقة رومانسية تجمعها مع كلينت إيستوود بعد أن تم تصويرهما وهم يغادرون أحد المواقع السياحية في لوس أنجلوس.

الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو هو أب لثلاثة أطفال بالغين: ابنة تدعى جولي ماري (33 عامًا) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت، والتوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عامًا وأنجبهما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.