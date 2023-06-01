الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: مقاتلات أمريكية "فعلت الأسلحة" ضد طائراتنا فوق سوريا

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليج جورينوف الأربعاء، أن القوات الأمريكية تنتهك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.

وقال جورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون مذكرة عدم الاشتباك في سوريا، مشيرا إلى أنهم ينشطون أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، ولك وفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف: "يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".

وقال المسؤول روسي، إن استمرار الانتهاكات الجسيمة للمذكرات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

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