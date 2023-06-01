أسباب نجاح مصر فى وقف الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

كشف الكاتب الصحفي جميل عفيفي، سبب نجاح مصر في التوصل لهدنة لوقف الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أكثر من مرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التدخل المصري في الأزمات الفلسطينية والإسرائيلية يدل على إدارة الأزمة بشكل كبير، وأن مصر تمتلك قدراتها وتتميز بمصداقية كبيرة على مستوى العالم خاصة القوى الفاعلة.

الجميع يحترم الرؤية المصرية

وتابع، أن الجميع يحترم الرؤية المصرية وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكثر من مرة، مشيداً بالدور المصري في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال مشاركته بقمة المناخ بشرم الشيخ، كما أن مصر تتميز بثقة الطرفين وعندما تتدخل فإنها بكل مصداقية تكون قدرة على وقف الصراع وحل الأزمة.