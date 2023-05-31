الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا للمصارعة والجمهورية للتايكوندو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ من لاعبى المصارعة أبطال أفريقيا ولاعبي تايكوندو مطوبس أبطال الجمهورية، وطفلتين توأم، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي في الجمباز تحت 6 سنوات، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة.

وأشاد المحافظ بالإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ودعمهم الكامل لابطال المشروع في كافة اللعبات، وكرم اللاعب أحمد عبد البارى بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق .

وكرم محافظ كفر الشيخ الطفلتين التوأم تاليا وتالين حسام الدين، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي لبطولة الجمهورية في لعبة الجمباز تحت 6 سنوات، وكرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني، كما قام بتكريم الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ و كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب ،ومدرب المشروع القومي للموهبة بالمحافظة و أبطال تايكوندو مطوبس ومدربهم لحصولهم على بطولة الجمهورية في بورسعيد و الأبطال هم اللاعب أحمد باسم و السيد مرعى وبشرى اسماعيل كما كرم مدرب التايكوندو للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى كابتن محمود الشهاوي جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب
من جانبه؛ وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية فى كافة اللعبات، مشيراً إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضياً، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.

المصارعة تكريم تايكوندو كفر الشيخ بطولة افريقيا

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