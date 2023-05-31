"أزهر كفرالشيخ" ينهى استعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية

عقدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، لقاءً برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان المنطقة، بحضور الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعلي المغازى، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وتنطلق امتحانات لجان الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق 3 يونيو؛ لطلاب القسم العلمي بمادتي الفقة والحديث.

وأكد رئيس المنطقة على المتابعة الدورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويلا أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضًا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم للقيادات للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، مؤكدا أن أبناءنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الإمتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، وتمت متابعة توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أنه تم توجيه رؤساء اللجان لبدء عملهم بالفعل من اليوم بعقد لقاءات مع مساعديهم وأعضائهم في مقر لجانهم، لتجهيزها على أفضل حال.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ما يقرب من 9038 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5518، من البنين 3665، والفتيات 1853، ومن القسم العلمي من البنين 2000، والفتيات 1520 بإجمالي 3520، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.