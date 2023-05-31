الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. شيرين الشواربى تطالب بمراجعة شاملة لمشروع قانون إنشاء "الأعلى للتعليم"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة شيرين الشواربي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وممثل كتلة الحوار، إننا في حاجة إلى مراجعة شاملة لمقترح قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم برمته، ولن يصح خلق كيان في عجالة شديدة.

وطالبت «الشواربي» خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، بتحديد الهدف من هذا المجلس بخلاف ما هو مذكور في القانون بالتنسيق بين المجالس، مؤكدة أن التغيير يحتاج إرادة وليس بكيان جديد أو قانون جديد.

وتساءلت: ما هي الصلاحيات الخاصة بالمجلس واستقلاليته؟ وهل سيكون من ضمنها التنسيق أم الرقابة أم الإثنين معًا؟

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

الدكتورة شيرين الشواربي الاقتصاد والعلوم السياسية المجلس الوطني مشروع القانون الصلاحيات

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة