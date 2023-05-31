الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مرصد الكهرباء": أقصى حمل مسائي اليوم 30200 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أقصى حمل مسائي، الأربعاء، يبلغ نحو 30200 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 30100 ألف ميجاوات.

وذكر المرصد في نشرته، أمس، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 300200 ميجاوات، مقابل 30100 ميجاوات الحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

أحمال استهلاك أقصي أقصى حمل مسائي الأدنى الثلاثاء الحمل الاقصى اليوم أمس الثلاثاء اليوم الأربعاء تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

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