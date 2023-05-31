الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الانتهاء من جميع الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت المقبل، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وصرح وكيل الأزهر بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددًا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينًا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه، صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بأن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية

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