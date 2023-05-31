الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB يوقع مذكرة تفاهم مع LinkedIn التعليمية لتعزيز خبرات الشباب

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

يؤمن البنك التجاري الدولي  مصر (CIB)  أكبر بنك قطاع خاص في مصر ـ بقوة وإمكانيات التنمية البشرية وتأثيرها في العديد من الجوانب، لذلك قامت إدارة الموارد البشرية بـ CIB بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn التعليمية.

وتقدم منصة LinkedIn الأمريكية خدمات تعليمية عبر الإنترنت من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من فيديوهات الدورات التعليمية لنخبة من أبرز الخبراء بمختلف القطاعات، إضافة إلى ذلك هى شركة تابعة لـ LinkedIn وهي عبارة عن منصة تعليمية تضم قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16000 دورة تندرج تحت 4 فئات رئيسية: الأعمال والإبداع والتكنولوجيا والشهادات.

ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام CIB بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مختلف المسارات والمهارات التنموية.

ويساعد توقيع هذه المذكرة الهامة في دعم المساعي الوطنية ومبادرات البنك المركزي المصري في تنمية الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الرائد للبنك في تطوير القدرات الشخصية والمهنية للشباب الموهوبين - كونه جزءًا من الشمول المالي، مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل.

تم توقيع مذكرة الشراكة الاستثنائية بحضور كلاً من أعضاء إدارة البنك التجاري الدولي ومنصة LinkedIn  التعليمية.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

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