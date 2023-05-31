الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رفع وإزالة تعديات المحال على حرم الطريق بحى شرق

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالمراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام.

ولفت المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية في هذا الشأن لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أنه تم رفع إشغالات وتعد بعض المحال التجارية على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة من عدد من شوارع حي شرق من خلال حملة إشغالات ومرافق بإشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي وبمشاركة مسئولي التراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.

وتستهدف تلك الحملات أسفل كوبري الهلالي وميدان المحطة وأمام مستشفى الإنسانية وذلك بنطاق الحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار شن مثل تلك الحملات بباقي الأحياء والمراكز، وذلك لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إتخاذ الإجراءات القانونية اختناقات مرورية ازالة الاشغالات والتعديات الإجراءات القانونية اللازمة الإشغالات والتعديات التنسيق والتعاون الخدمات المقدمة للمواطنين السيولة المرورية العائلة المقدسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المظهر الحضاري والجمالي المقدمة للمواطنين بمسار العائلة المقدسة تحقيق السيولة المرورية حركة مرور السيارات رفع مستوى الخدمات

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