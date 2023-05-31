الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستهدف ضم كيميش من بايرن ميونخ

جوشوا كيميش
جوشوا كيميش

يبحث نادي برشلونة الإسباني، عن إبرام صفقة جديدة مميزة لتدعيم خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يرغب في التعاقد مع جوشوا كيميش من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع جوشوا كيميش، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، في الصيف.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة يريدون التواصل مع إدارة بايرن ميونخ بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم الصفقة لصالحهم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن جوشوا كيميش سيعوّض رحيل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بعدما تم الإعلان عن رحيلهما في الصيف بعد نهاية الموسم الحالي 2022 /2023.

ونوّهت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يريد التواصل مباشرةً مع كيميش، وتكرار السيناريو الذي حدث مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي.

من جانبه، لا يُمانع جوشوا كيميش، صاحب الـ28 عامًا، الرحيل عن بايرن ميونخ وخوض تحدٍ جديد في نادٍ آخر، واللعب تحت قيادة المدرب تشافي، حسب ما أكدته التقارير الصحفية.

وشددت الصحيفة الإسبانية، أنه إذا أراد برشلونة حسم الصفقة، فإن عليه أولًا حل أزمته المالية، حتى يكون قادرًا على التعاقد مع اللاعب وقيده في قائمة الفريق.

يذكر أن فريق برشلونة قد أنهى الموسم الحالي 2022-2023، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 77 نقطة، أي بفارق 11 نقطة.

كذلك تمكّن فريق بايرن ميونخ من حصد لقب الدوري الألماني هذا الموسم، للمرة الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه، وذلك بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه بروسيا دورتموند صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

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