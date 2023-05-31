تدمير الرئة وتلف القلب.. أبرز مخاطر السجارة في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى العديد من الآثار الضارة على الجسم، حيث يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الرؤية وأمراض اللثة.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية يضر دخان السجائر تقريبًا جميع أعضاء الجسم ويسبب العديد من الأمراض، ويقلل من صحة المدخنين بشكل عام، كما يؤثر تدخين السجائر على الجهاز التنفسي والدورة الدموية والجهاز التناسلي والجلد والعينين، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات.

وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، تستعرض "الدستور" في التقرير التالي، أضرار التدخين على الصحة العامة.

تدمير الرئة

يدمر التدخين الرئتين لأن الشخص يستنشق النيكوتين من بين مواد كيميائية أخرى، ويمثل تدخين السجائر أيضًا خطرًا أكبر للإصابة باضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والموت، حيث ذكرت جمعية الرئة الأمريكية أن التدخين يسبب 80٪ من وفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ترتبط السجائر أيضًا بانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث نوبة ربو أو تفاقمها.

أمراض القلب

يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى تلف القلب والأوعية الدموية وخلايا الدم، كما يمكن للمواد الكيميائية والقطران الموجودة في السجائر أن تزيد من خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين وهو تراكم الترسبات في الأوعية الدموية، هذا التراكم يحد من تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى انسداد خطير.

يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي (PAD)، والذي يحدث عندما تبدأ شرايين الذراعين والساقين في الضيق مما يحد من تدفق الدم.

مشاكل الخصوبة

تدخين السجائر يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي للأنثى، قد يكون هذا بسبب تأثير التبغ والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر على مستويات الهرمونات.

عند الذكور يزداد خطر الإصابة بضعف الانتصاب كلما زاد تدخينهم وطول المدة التي يدخنون فيها، يمكن أن يؤثر التدخين أيضًا على جودة الحيوانات المنوية وبالتالي يقلل من الخصوبة.

خطر مضاعفات الحمل

يؤثر التدخين على الحمل ونمو الجنين بعدة طرق منها: زيادة خطر الحمل خارج الرحم، تقليل وزن الطفل عند الولادة، زيادة خطر الولادة المبكرة، يضر برئتي الجنين ودماغه وجهازه العصبي المركزي، زيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، المساهمة في التشوهات الخلقية مثل الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق.