الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استئناف لاعب الزمالك السابق على حبسه بسبب الزواج العرفى 21 يونيو

إسلام جابر
إسلام جابر

أجلت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، استئناف لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم حبسه سنة مع الشغل، لسرقة ورقة زواجه العرفي، لجلسة 21 يونيو؛ لعدم وجود مفردات في أوراق القضية بسبب نقل مقار النيابات.

كانت سيدة ادعت أنها تعرفت على اللاعب إسلام جابر نجم فريق نادي الزمالك السابق، من خلال أحد الأصدقاء، وطلب منها الزواج بعقد عرفي من خلال محامٍ يُعد صديقًا لإسلام جابر نجم فريق نادي الزمالك السابق، بعد قصة حب جمعت الطرفين في وقت سابق، واستئجار شقة سكنية لها بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض، ووفّر مسكن زوجية عبارة عن شقة إيجار جديد، من أجل المعيشة بها.

محكمة جنح مستأنف الهرم لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر حبسه سنة أوراق القضية نقل مقار النيابات زواجه العرفي

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