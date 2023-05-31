الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهير الأيسر للزمالك يخضع لاختبار طبى خلال ساعات

كارلوس أوسوريو مدرب
كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

يخضع حاتم سكر، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكلف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، بسرعة معرفة الموقف الطبي لحاتم سكر، لتحديد موقفه من المشاركة أمام الاتحاد السكندري.

وكان حاتم سكر، قد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي أقيمت أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز ثمين لفريق الزمالك بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 50 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة، يحتل بها المركز السادس عشر.

فيما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض غدًا الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق الى التدريبات بعد غدٍ الخميس بعد الاكتفاء براحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

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