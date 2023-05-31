الطماوى: الحوار الوطنى مفتوح لبحث مشكلات الوطن بجدية ومصداقية

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني خلق حالة مجتمعية وصل إليها المصريون من تكاتف وإرادة وعزيمة وإدراك لحجم التحديات والمشكلات التي تستلزم المشاركة في تلك الأيام في حوار وطني مفتوح يستهدف إعلاء مصلحة الوطن وبحث مشكلاته لدفع عجلة الإنتاج والاستمرار في الأخذ بكل الخطى التنموية التي تسارع من الانتقال للجمهورية الجديدة.

وأكد الطماوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطيف المصري مشارك في كل جلسات الحوار الوطني، سواء المجتمعي أو النقابي أوالسياسي، وكذلك دعوة كل السياسيين والخبراء والمتخصصين والرياضيين والفنانين، وكل أطياف المجتمع المصري من أجل الجلوس على مائدة حوار واحدة يتشاركون فيها الرؤى والمقترحات والحلول من أجل أن نصبوا جميعا إلى ما يحتاجه الوطن ونواجه كل التحديات والملفات التي على عاتقنا جراء التأثر بالجوائح والحروب والصراعات العالمية.

وأضاف أن كل المراحل التي مر بها الحوار الوطني كانت ضرورية ولازمة حتى تتحقق المساحة المطلوبة من الثقة والتوافق بين كل هذه الأطياف؛ ليجلس الجميع معًا على طاولة واحدة ليبدأ جلسات الحوار الوطني عن طريق اللجان النوعية التي تندرج تحت المحاور الثلاثة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.