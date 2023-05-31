جلوبال تايمز: رؤساء التجارة فشلوا فى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والصين

سلطت صحيفة جلوبال تايمز، الضوء على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تنتهي بمزيد من رشقات الحرب، حيث فشل رؤساء التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة التوترات، ويلجأ الجانبان إلى شكاوى الحرب التجارية والتكنولوجية بعد اجتماعهم بوقت قصير.

وبحسب الصحيفة فقد استأنف كبار المسؤولين التجاريين في الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة، لكن كلا الجانبين يواصلان تهديد بعضهما البعض بفرض عقوبات مرتبطة بصناعة أشباه الموصلات.

وأجرى وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، ووزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو "مناقشات صريحة وموضوعية" في اجتماع في واشنطن يوم 25 مايو، ولكن في 27 مايو، أعلن ريموندو اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية سلسلة التوريد للإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ للازدهار IPEF التي أغضبت المسؤولين الصينيين.

وفقًا للاتفاقية، ستقوم 14 دولة عضوًا في IPEF بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان بإنشاء شبكة IPEF جديدة للاستجابة لأزمات سلسلة التوريد والتي يمكن أن تكون بمثابة قناة اتصالات في حالات الطوارئ عندما يواجه شريك واحد أو أكثر أزمة حادة في سلسلة التوريد.

وسيقومون أيضًا بإنشاء مجلس سلسلة التوريد IPEF للإشراف على تطوير خطط عمل خاصة بالقطاع مصممة لبناء المرونة والقدرة التنافسية في المجالات التجارية المهمة.

وقال ماو نينج، المتحدث باسم الحكومة الصينية، إنه "يجب أن تظل أطر التعاون الإقليمي، بأي اسم، منفتحة وشاملة، وليس تمييزية أو حصرية".

ووفقاً للتقرير فقد يعد تعطيل وظيفة السوق، وتسييس الأنشطة التجارية العادية، ووضع حواجز تعيق التعاون الصناعي مثل التعاون في مجال أشباه الموصلات، أكبر خطر يهدد استقرار سلسلة التوريد".

وقالت ماو إن على اليابان والولايات المتحدة عدم تقويض الدول الأخرى لفرض الهيمنة أو حماية ما وصفته بالمصالح "الأنانية".

كما انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية يوم الإثنين، رايموندو لدفعها قدما نحو اتفاق تم إنشاؤه صراحة لقمع واحتواء الصين. ذكرت تقارير الدولة أن بكين ستقاوم إذا فرضت الولايات المتحدة المزيد من القيود التكنولوجية على الصين.

وقال التقرير، إن الغرض من السياسة الاقتصادية الخارجية لإدارة بايدن ليس ضمان مصالح حلفاء الولايات المتحدة ، ولكن استخدام الحلفاء لتقوية سلاسل التوريد الخاصة بالولايات المتحدة واحتواء الصين".

قيود الاستثمار

كانت الصين غير مستعدة للتحدث مع الولايات المتحدة لعدة أشهر بعد تصاعد التوترات الثنائية بسبب بالون تجسس صيني تم رصده في المجال الجوي لأمريكا الشمالية في أواخر يناير.

حيث كان الوضع مهيأًا لمزيد من التدهور في أبريل بعد أن أشارت التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع قريبًا أمرًا تنفيذيًا لتقييد الشركات الأمريكية وصناديق رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري من الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا العالية في الصين.

لم تكشف الولايات المتحدة حتى الآن عن قيود الاستثمار، لكنها نجحت في إقناع دول مجموعة السبع الأخرى بالتعاون من أجل "التخلص من المخاطر"، بدلاً من "الانفصال" عن الصين خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما، اليابان، في الفترة من 19 إلى 21 مايو.