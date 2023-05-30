"اللجنة الرباعية قُتلت".. "أشتية" يكشف تأثير الحرب في أوكرانيا على فلسطين

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن فلسطين تأثرت بالحرب على أوكرانيا، من 3 زوايا، الأولى، تعيشها فلسطين ومصر والعالم كله، وهو الأمر المتعلق بقطع سلاسل الإمداد ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار وتآكل القوة الشرائية للناس.

وأضاف أشتية، خلال حواره الإعلامي جمال عنايت ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزاوية الثانية تتمثل بتأثر فلسطين على نحو مباشر فيما يسمى بازدواجية المعايير، «زيلنسكي بطل.. والرئيس أبومازن إرهابي»، وبالتالي هذه ازدواجية في المعايير، فيها العالم يميز ما بين الاحتلال وحالة أخرى، وهو غير مقبول، ولا يمكن تقسيم القانون الدولي أو حقوق الإنسان، تطبق هنا ولا تطبق هناك.

وأوضح أن الزاوية الثالثة تتمثل في اللجنة الرباعية والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وروسيا وأوروبا، لكن روسيا الآن في معركة مع العالم، وهذا العالم يريد أن يقصي روسيا من المشهد الدولي، وبالتالي اللجنة الرباعية توفيت وقتلت كأحد مخرجات الحرب في أوكرانيا.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك مجموعة متغيرات دولية مهمة، أولها فراغ سياسي هائل وكبير بسبب عزوف الإدارة الأمريكية على الانخراط في أي مبادرة سياسية، والإدارة الأمريكية الحالية هي الإدارة الوحيدة التي ليس لديها مبادرة سلام أو مندوب لعملية السلام.

وأردف: "نريد تتموضع فلسطين ضمن الديناميكيات الجديدة، وعلى الجميع يعمل على تشابك المصالح بما يوفر لنا المقعد المريح في الإقليم المتغير، فهناك استدارة روسية نحو الشرق الأوسط، وبروز الصين وإعادة ترتيب أولويات الأمم المتحدة، إلحاحية الديناميكيات الجديدة وحجم التحديات الذي يفرضه الواقع الفلسطيني، ففلسطين تعيش تحت حصار مالي اقتصادي تمارسه واشنطن، وانحسار المساعدات الدولية لفلسطين، بالإضافة إلى جرائم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لذا نريد أن نذهب لانتخابات ونجدد الدم"، لافتًا إلى أن 53% من أبناء الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في انتخابات وطنية.