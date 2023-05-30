الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن عودة كارل هاينز رومينيجه

كارل هاينز رومينيجه
كارل هاينز رومينيجه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم الثلاثاء، عودة أسطورة الفريق السابق كارل هاينز رومينيجه في مجلس إدارة النادي.

وأكد بيان بايرن، عودة كارل هاينز في كعضو شرفي في مجلس الإدارة بقيادة الرئيس هربرت هاينر استعدادًا لتصحيح الأوضاع في النادي.

ورحل هاينز في 2021 عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي بايرن ميونخ بعد 30 عامًا وشغله أوليفر الذي أقيل منذ أيام بعد التتويج ببطولة البوندسليجا.

وتهدف عودة رومينيجه لإنقاذ الفريق بعد الموسم المتواضع الذي قدمه تحت قيادة الثنائي أوليفر كان وصالح حميديتش، حيث يتعين عليه أولًا أقناع العديد من نجوم الفريق بالبقاء وعلى رأسهم جوشوا كيميتش، بنيامين بافارد وألفونسو دافيز.

ولعب رومينيجه لفريق بايرن ميونخ بين عامي 1974 و1984، ورحل عن النادي بعد 30 عاماً قضاها في المناصب الإدارية به، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية منذ عام 1991. 

وأحرز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي بسيناريو مثير للغاية، حيث كان بروسيا دورتموند متفوقا عليه في الصدارة بفارق نقطتين قبل المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة. 

لكن بايرن ميونخ نجح في الفوز على كولون 2 - 1 بينما سقط دورتموند في فخ التعادل على ملعبه أمام ماينز 2 -2 .

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