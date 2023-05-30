الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق فى الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون 3 مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، ‏ الذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.

وحصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين.

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبدالسميع.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة، والدكتور أحمد رجب.

وكانت  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت، منذ قليل، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".

كما قدمت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة التي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت  الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة. 

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