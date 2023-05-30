الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

11 نصيحة لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت

طلاب
طلاب

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون الطالب مُلم بكافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات خاصة أنها ورقية على البابل شيت استجابة لأولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023.

وقامت المديريات التعليمية بتعميم نصائح هامة للطلاب للتعامل مع البابل شيت الخاص بامتحانات الثانوية العامة، وتقدمها الدستور لطلاب الثانوية خلال السطور المقبلة.

1- قرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

 

2- استبدل ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

 

3- املأ بياناتك بشكل صحيح.

 

4- عند اختيار الإجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

 

5- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

 

6- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

 

7- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

 

8- إذا أرادت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.

 

9- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

 

10- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

 

11 - لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا، وتعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.

التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التالي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة 2023

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