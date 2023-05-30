«الدستور» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل معسكر الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش..الليلة

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين داخل معسكر فندق الإقامة بالقاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وطالب “أوسوريو” اللاعبين بضرورة التركيز، في مباراة اليوم وبذل أقصى جهد داخل الملعب وحصد الثلاث نقاط.

وأكد المدير الفنى أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة، مشددا على ضرورة تنفيذ كل المطلوب فنيا بالشكل الأمثل داخل المستطيل الأخضر.

وشرح خلال فقرة خططية خاصة تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب، وبعدها أجرى اللاعبون تقسيمة فنية خفيفة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التى تم التدريب عليها ، وظهر الجميع بجاهزية طيبة.

وركز أوسوريو، مع المهاجمين في فقرة تدريبات منفردة على جوانب خاصة منها استغلال الكرات العرضية بأفضل شكل، إضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، سواء من وضع الثبات أو الحركة.

شارك في هذه الفقرة ناصر منسي، سيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا، وحرص أوسوريو على منحهم بعض التعليمات والنصائح الفنية وطالبهم بالتركيز الشديد والاستعداد بكل قوة.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب محمد عبدالغني وعمرو السيسي ومحمود شبانة لوجهة نظر فنية، كما يغيب عمر جابر، الظهير الأيمن، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة بعد التعافي من الإصابة في الركبة.

كما يغيب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية، محمد عبدالشافي نظرا لاستمرار إصابته في الركبة، ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.