الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«الدستور» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل معسكر الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش..الليلة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين داخل معسكر فندق الإقامة بالقاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وطالب “أوسوريو” اللاعبين بضرورة التركيز، في مباراة اليوم وبذل أقصى جهد داخل الملعب وحصد الثلاث نقاط.

وأكد المدير الفنى أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة، مشددا على ضرورة تنفيذ كل المطلوب فنيا بالشكل الأمثل داخل المستطيل الأخضر.

وشرح خلال فقرة خططية خاصة تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب، وبعدها أجرى اللاعبون تقسيمة فنية خفيفة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التى تم التدريب عليها ، وظهر الجميع بجاهزية طيبة.

وركز أوسوريو، مع المهاجمين في فقرة تدريبات منفردة على جوانب خاصة منها استغلال الكرات العرضية بأفضل شكل، إضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، سواء من وضع الثبات أو الحركة.

شارك في هذه الفقرة ناصر منسي، سيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا، وحرص أوسوريو على منحهم بعض التعليمات والنصائح الفنية وطالبهم بالتركيز الشديد والاستعداد بكل قوة.

 

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب محمد عبدالغني وعمرو السيسي ومحمود شبانة  لوجهة نظر فنية، كما يغيب عمر جابر، الظهير الأيمن، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة بعد التعافي من الإصابة في الركبة.

كما يغيب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية، محمد عبدالشافي نظرا لاستمرار إصابته في الركبة، ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

الزمالك vs طلائع الجيش غيابات الزمالك أمام الجيش معسكر الزمالك الكولومبي خوان كارلوس التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)