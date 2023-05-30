الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل الاتفاق المبدئي لسقف الدين الأمريكي (فيديو)

وزارة الخزانة
وزارة الخزانة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تفاصيل الاتفاق المبدئي لسقف الدين الأمريكي.

الاتفاق المبدئي لسقف الدين الأمريكي:

يعلق الالتزام بسقف الدين الحالي حتى يناير 2025.

منح وزارة الخزانة سلطة اقتراض غير مقيدة حتى يناير 2025.

يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها.

936 مليار دولار الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023 و2024.

1% زيادة بالإنفاق التقديري غير الدفاعي في 2025.

ارتفاع الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 3.3%.

11% زيادة في الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار في 2024.

قواعد جديدة لتسهيل حصول مشروعات الطاقة على تصاريح الشغل.

البرامج الفيدرالية ستواجه تخفيضات في الميزانية العام المقبل.

سقف الدين الأمريكي الاتفاق المبدئي تفاصيل ترصد القاهرة الإخبارية الدين الأمريكي

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