حبس 3 متهمين بالتشاجر فى المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين بالتشاجر، مع آخرين بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بهم، والتحفظ علي كاميرات المراقبة، والأسلحة المضبوطة.

ووجهت لهم النيابة تهم، التشاجر وترويع المواطنين، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، وإصابة شخصين.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم، من أحد الأشخاص وشقيقه مصابين برش خرطوش في الجسم، مقيمين بدائرة القسم، يفيد بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهم على المجني عليهما باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم في ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حرر محضر رسمي، وباشرت النيابة العامة التحقيق