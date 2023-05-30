ماجد المهندس يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في القاهرة

يستعد النجم العراقي ماجد المهندس للاحتفال مع جمهوره لمناسبة عيد الأضحى المبارك، في القاهرة، وذلك من خلال حفل غنائي ضخم من المقرر أن يحييه المهندس برفقة فرقته الموسيقية على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الخميس الموافق 29 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يشدو المهندس، خلال الحفل بباقة متنوعة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها (بديت أطيب، الدنيا دوارة، أحبك موت)، وغيرها من الأغاني.

كما يحتفل ماجد المهندس، مع الجمهور بنجاح أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرًا، وتحمل اسم “عود البخور”، عبر يوتيوب، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح.

وطرح مؤخرًا ماجد المهندس أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الفيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية في 1991 ، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهر العالم و يضع بصمة مميزة في عالم الغناء ، و من أبرز الاغنيات التي قدمها " سيد الأحباب " و " بدون أسماء " و " نبض قلبي " و "على الله " و غيرهم ، كما طرح البوم غنائي ضم 9 أغنيات تتنوع بين الدرامية والرومانسية.