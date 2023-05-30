مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

استقبل الأنبا مرقس، وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اللواء أركان حرب محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والوفد العسكري الرفيع المرافق له بمقر المطرانية بمدينة القوصية أمس للتهنئة بتأسيس الإيبارشية الجديدة وسيامة نيافة الأنبا مرقس وليم كاول، مطران لكرسي الإيبارشية الوليدة القوصية (قسقام).

وحمل القائد العسكري تهنئة المنطقة الجنوبية العسكرية بالإيبارشية الجديدة والأب المطران متمنيا دوام النمو والتطور للكنيسة القبطية الكاثوليكية في خدمة أبناء الكنيسة والمجتمع المصري كافة.

وفى لفتة تقديرية جليلة للمؤسسة الكنسية الناشئة أهدى اللواء أركان حرب محب حبشي درع المنطقة الجنوبية العسكرية إلى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية، مؤكدا أهمية التعاون الوثيق بين المنطقة الجنوبية العسكرية ومطرانية القوصية للأقباط الكاثوليك لما للمؤسسة الدينية من دور بارز فى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقد عبر الأنبا مرقس وليم عن امتنانه بالزيارة الكريمة والإهداء الثمين، مؤكد دور القوات المسلحة الحيوي في الحفاظ على أمن الوطن والحفاظ على مؤسساته وحماية أبنائه، كما ثمن الأنبا مرقس وليم الدور الرائد الذى تقوم به القوات المسلحة في النهضة العمرانية التى يشهدها الوطن من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تحمل نقلة حضارية نحو الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء الآباء الكهنة القمص كيرلس عازر والأب يوحنا ماهر والأب عمانوئيل عادل والشماسين الإكليريكيين ريمون عاطف ومايكل وهيب.

يذكر أنه ترأس في 25 مايو 2023 البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا مرقس وليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية القوصية (قسقام) للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

شارك في الصلاة والاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.

وخلال القداس الاحتفالي، أقيم طقس التختيرة، ومراسم تجليس الأنبا مرقس، على كرسي إيبارشية القوصية، ثم قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بقراءة تقليد تجليس نيافة الأنبا مرقس.



تلا ذلك، كلمة العظة من الأب البطريرك، حيث هنأ غبطته الكنيسة القبطية الكاثوليكية بسيامة أسقفين جديدين في هذا الشهر، بالإضافة إلى تأسيس إيبارشية جديدة، وهي إيبارشية القوصية.

وأشاد بطريرك الأقباط الكاثوليك بنيافة الأنبا مرقس، مرحبًا به في السينودس المقدس، الذي أصبح جزءًا منه، داعيًا الشعب إلى الصلاة من أجله، ومساعدته في الخدمة.

