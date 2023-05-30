الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط "نصّاب الآثار" في الدقهلية

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الاتجار فيها واستخدامها فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطني) قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يعلن من خلالها عن امتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة - وعقب الإيقاع بضحاياه راغبي اقتنائها أو الاتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى استدراج واستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

الداخلية

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