على هامش جلسات المجمع المقدس.. البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من أساقفة الكنيسة في جلسات منفردة.

واستقبل البابا تواضروس على الترتيب: الأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا بايزل الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

كما استقبل: الأنبا جابرييل الأسقف العام بنيو جيرسي في الولايات المتحدة، والأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا، والأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا بالولايات المتحدة، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل.

وقدم الآباء التهنئة للبابا بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، كما ناقش مع كل واحد من موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو القطاع الرعوي له.

يأتي ذلك على هامش انعقاد جلسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإجتماعات المجمع المقدس.