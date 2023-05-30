الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

على هامش جلسات المجمع المقدس.. البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة،  عددًا من أساقفة الكنيسة في جلسات منفردة.
واستقبل البابا تواضروس على الترتيب: الأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا بايزل الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

كما استقبل: الأنبا جابرييل الأسقف العام بنيو جيرسي في الولايات المتحدة، والأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا، والأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير  وميريلاند وويست فرجينيا بالولايات المتحدة، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل.
وقدم الآباء التهنئة للبابا بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، كما ناقش مع كل واحد من موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو القطاع الرعوي له.

يأتي ذلك على هامش انعقاد جلسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإجتماعات المجمع المقدس.

مطران ملوي وإنصنا والأشمونين ولايات المتحدة وس أنجلوس والأشمونين قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة قداسة البابا تواضروس الثان قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

بالأسماء.. 15 مصابا في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله