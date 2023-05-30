الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق سوبر ماركت شهير بالتجمع

سيارات الحماية المدنية
سيارات الحماية المدنية

طالبت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق سوبر ماركت شهير بالتجمع لوجود شبهه جنائية في الحادث ظهرت خلال إجراء التحريات الأولية.  

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل محل سوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأم 3 سيارات إطفاء اصاب ادلة إصا الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

فى ذكرى رحيله.. حسن حسنى الكوميدى الذى ترك بصمة لا تنسى

سمية الألفى تكشف مفاجأة عن حالتها الصحية: تعافيت تمامًا من السرطان

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

النواب الليبى يدعم حكومة الاستقرار المكلفة ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟