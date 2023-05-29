الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير مترجمة لغة إشارة وتوزيع أوراق بردي للحضارة الفرعونية علي السائحين بمطار العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وزع العاملين في مطار العلمين الدولى، اليوم، ورق بردي يحمل رسومات تعبر عن الحضارة الفرعونية على السائحين القادمين على متن أول طائرة شارتر من دولة كازاخستان بالإضافة إلى تواجد مترجمه لغة إشارة.

ورصدت "الدستور" بالصور استقبال السائحين القادمين من دولة كازاخستان بمطار العلمين الدولي.

وقال محمد أنور، مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم اليوم استقبال أولي رحلات الشارتر  من دولة كازاخستان في مطار العلمين الدولي وتم توزيع الهدايا التذكارية وورق البردي علي السائحين القادمين من دولة كازاخستان.  

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه تم إنهاء كافة إجراءات السائحين عقب وصولهم لصالة الوصول في مطار العلمين، مضيفًا أنه بالتعاون مع الشركة العالمية لأعمال الطيران يتم إنهاء إجراءات السفر والوصول، مشيرا إلى أن إدارة مطار العلمين استعدت لاستقبال الأفواج السياحية بالإضافة إلى أنه لأول مرة توزيع هدايا "لعب أطفال" بجانب الورود وورق البردي والشوكولاته.


وأشار مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح،  إلى أنه علي هامش الاستقبال تم مشاركة طاقم الطائرة وإدارة المطار الاحتفال بوصول أول طائرة شارتر، مؤكدا على تواجد مترجمه لغة إشارة  في صالة المطار خلال استقبال السائحين وذلك للتسهيل على السائحين الوافدين من الصم والبكم لإنهاء إجراءات وصولهم وإزالة أي عوائق خلال تواجدهم في المطار.


شهد مراسم احتفال وصول أول طائرة من دولة كازاخستان بمطار العلمين الدولي، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد كمال رئيس قطاع العمليات نائبا عن اللواء أحمد عبدالحميد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء عبدالوهاب علي مستشار وزير الطيران، اللواء ايهاب الجنتيري مدير المطار، واللواء وفيق غنيم نائب مدير المطار وعددا من قيادات مطار العلمين الدولى والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

IMG-20230529-WA0097
IMG-20230529-WA0097
IMG-20230529-WA0169
IMG-20230529-WA0169
IMG-20230529-WA0155
IMG-20230529-WA0155
IMG-20230529-WA0156
IMG-20230529-WA0156
IMG-20230529-WA0157
IMG-20230529-WA0157
IMG-20230529-WA0158
IMG-20230529-WA0158
IMG-20230529-WA0159
IMG-20230529-WA0159
IMG-20230529-WA0160
IMG-20230529-WA0160
IMG-20230529-WA0161
IMG-20230529-WA0161
IMG-20230529-WA0162
IMG-20230529-WA0162
IMG-20230529-WA0164
IMG-20230529-WA0164
IMG-20230529-WA0165
IMG-20230529-WA0165
IMG-20230529-WA0166
IMG-20230529-WA0166
IMG-20230529-WA0167
IMG-20230529-WA0167

IMG-20230529-WA0170
IMG-20230529-WA0170
الحضارة الفرعونية الشركة المصرية للمطارات توزيع الهدايا دولة كازاخستان رحلات الشارتر محافظة مطروح محافظ مطروح مطار العلمين الدولي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

ترك باب المنزل مفتوحًا.. منشور "فيسبوك" يكشف واقعة سرقة لمنزل بالغربية

التحفظ على طالبة دهست موظفًا بسيارتها فى الشيخ زايد

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟