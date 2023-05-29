توفير مترجمة لغة إشارة وتوزيع أوراق بردي للحضارة الفرعونية علي السائحين بمطار العلمين

وزع العاملين في مطار العلمين الدولى، اليوم، ورق بردي يحمل رسومات تعبر عن الحضارة الفرعونية على السائحين القادمين على متن أول طائرة شارتر من دولة كازاخستان بالإضافة إلى تواجد مترجمه لغة إشارة.

ورصدت "الدستور" بالصور استقبال السائحين القادمين من دولة كازاخستان بمطار العلمين الدولي.

وقال محمد أنور، مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم اليوم استقبال أولي رحلات الشارتر من دولة كازاخستان في مطار العلمين الدولي وتم توزيع الهدايا التذكارية وورق البردي علي السائحين القادمين من دولة كازاخستان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه تم إنهاء كافة إجراءات السائحين عقب وصولهم لصالة الوصول في مطار العلمين، مضيفًا أنه بالتعاون مع الشركة العالمية لأعمال الطيران يتم إنهاء إجراءات السفر والوصول، مشيرا إلى أن إدارة مطار العلمين استعدت لاستقبال الأفواج السياحية بالإضافة إلى أنه لأول مرة توزيع هدايا "لعب أطفال" بجانب الورود وورق البردي والشوكولاته.



وأشار مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إلى أنه علي هامش الاستقبال تم مشاركة طاقم الطائرة وإدارة المطار الاحتفال بوصول أول طائرة شارتر، مؤكدا على تواجد مترجمه لغة إشارة في صالة المطار خلال استقبال السائحين وذلك للتسهيل على السائحين الوافدين من الصم والبكم لإنهاء إجراءات وصولهم وإزالة أي عوائق خلال تواجدهم في المطار.



شهد مراسم احتفال وصول أول طائرة من دولة كازاخستان بمطار العلمين الدولي، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد كمال رئيس قطاع العمليات نائبا عن اللواء أحمد عبدالحميد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء عبدالوهاب علي مستشار وزير الطيران، اللواء ايهاب الجنتيري مدير المطار، واللواء وفيق غنيم نائب مدير المطار وعددا من قيادات مطار العلمين الدولى والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

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