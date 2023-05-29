الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى يتناول ملف الاستثمار ومحفزاته فى "كلام فى السياسة"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال أحمد الطاهري إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستدور حول ملفين مهمين الأول الاستثمار ومحفزاته وتأثير النقاشات الدائرة في الحوار الوطني لتحسين مناخ الاستثمار. 

أضاف الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حلقة اليوم ستتناول ملفا بالغ الأهمية والحيوية، وهو ملف الأمن الغذائي، حتى المصطلح نفسه مرتبط بفكرة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وإعادة صياغة رقعة زراعية. 

وضيوف حلقة اليوم هم:

الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.

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