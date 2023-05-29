الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام.

وأضاف «عبدالغفار» أن زيارة الوزير تضمنت تفقد قسم الرعاية المركزة المركزة، الذي يعمل بطاقته استعابية 16 سريرا، قبل مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 32 سريرا، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد قسم رعاية الأطفال بطاقة 6 أسرة.

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد غرف القسم الداخلي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجهًا باستمرار العمل على تقديم خدمات السياحة الصحية، ومواصلة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وحضر الجولة، الدكتور أيمن رخا، مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفى شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء المنتدى الإقليمي للقبالة صندوق الأمم المتحدة للسكان العيادات الخارجية

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