الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تزور معرض المنتجات السيناوية وتتفقد الزراعات بقرية الظهير بالشيخ زويد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ معرض المنتجات اليدوية السيناوية، كما تفقدت الزراعات بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وخلال زيارتها معرض المنتجات اليدوية السيناوية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مثل تلك الصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية، كما تعد فرصة جيدة خاصة للسيدات في إقامة مشروعاتهن الخاصة وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، وهو ما يتوافق مع التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال تفقد الزراعات بقرية الظهير بالشيخ زويد؛ إلى أن قطاع الزراعة هو واحد من القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في خطة الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن الزراعة والري يحتلان أهمية مُزدوجة، حيث يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية لأهالي سيناء لضمان الاستفادة منهم ومشاركتهم في عملية التنمية.

الدكتورة هالة السعيد زيرة التخطيط عرض المنتجات اليدوية معرض المنتجات اليدوية الشيخ زويد محافظة شمال سيناء قرية الظهير

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