وزيرة التخطيط تتفقد وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر يعد أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة والتي تضع سيناء في قلب خطة التنمية.

كما أشارت السعيد إلى مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء والتي تشمل تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

وأضافت السعيد أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يأتي في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم تلك الوحدات بهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية من أجل تحسين الصحة العامة للمواطنين.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد افتتحت أمس الأحد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء، وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

شملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

وقالت الدكتور هالة السعيد إن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم عدد 88 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الالكترونية وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.

وأضافت السعيد أنه بتطوير وميكنة الديوان العام للمحافظة ومدينة العريش يمكن استخراج تقارير مؤشرات الأداء التي تدعم متخذي القرار من قيادات المحافظة، كما أن المركز التكنولوجي هو الواجهة الحضارية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وفي بيئة مناسبة، موضحة أن المواطن في محافظة شمال سيناء يمكنه الآن الحصول علي الخدمات المحلية مميكنة ومن خلال وسائل متعددة.