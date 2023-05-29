الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. «كاف» يعلن تأهل الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا (مستند)

منتخب الكاميرون تحت
منتخب الكاميرون تحت 23 عامًا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات الشباب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تأهل منتخب الكاميرون، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا 2023، وستنطلق بالمغرب، الشهر المقبل، وذلك على حساب نظيره الجابوني.

وقالت اللجنة في خطاب رسمي: " بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط بـ «كاف»، بإلغاء تأهل الجابون للنسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، يرجى ملاحظة أنه تم تقديم القضية إلى اللجنة المنظمة لمسابقات الشباب التي قررت استبدال منتخب الجابون تحت 23 عامًا، بالفريق الأخير الذي خرج عليه ، وهو منتخب الكاميروني. لذلك، نبلغكم بموجب هذا أن الكاميرون ستحل محل الجابون بنفس ترتيب المباريات المحددة للمجموعة الثانية في جدول نهائيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة (المغرب 2023).

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقصاء المنتخب الجابوني من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في المغرب.

قرار «كاف»، جاء على خلفية إشراك منتخب الجابون، للاعبه فلوريس دجافي بشكل غير قانوني، في مباراتيه أمام الكاميرون في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان الاتحاد الكاميروني، قد تقدم في وقت سابق، بشكوى إلى «كاف»، يشير فيها إلى عدم أحقية منتخب الجابوني في إشراك فلوريس دجافي، في مباراتي الدور الثالث، بسبب تجاوزه السن القانوني الذي يسمح بالمشاركة في تلك المنافسات.

ووفقًا لخطاب رسمي صادر عن "كاف"، قررت لجنة الانضباط، إقصاء منتخب الجابون من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مع تعليق مشاركة الاتحاد الجابوني في النسخة المقبلة للبطولة.

وبذلك، ستتواجد الكاميرون، في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تضم كل من مصر، ومالي، والنيجر.

وستستهل الكاميرون، مشوارها في البطولة، بمواجهة مالي، يوم 25 يونيو، ثم تلتقي بعدها النيجر، يوم 28 من نفس الشهر، قبل أن تختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة مصر، يوم الأول من يوليو.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستكون تلك البطولة، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الجابون الكاميرون مصر مالي

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