بالتزامن مع اقتراب حفل الزفاف الملكي الأردني.. أبرز التواريخ الرئيسية للحدث

الخميس المقبل هو حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والمهندسة المعمارية السعودية رجوى السيف، ويتم الكشف عن التفاصيل النهائية.



حفل الزفاف



وفقًا لموقع thenationalnews احتفلت الملكة رانيا ملكة الأردن بزوجة ابنها المستقبلية في حفل الحناء، وأكد أفراد العائلة المالكة الدولية من جميع أنحاء العالم حضورهم والآن تم تأكيد مكان الزفاف.

وسيتزوج الزوجان في قصر زهران مكان حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في عام 1993 قبل الذهاب إلى قصر الحسينية الحديث، حيث سيستقبل العروسين الضيوف قبل مأدبة مسائية، حيث تم بناء قصر زهران في عام 1957 في غرب عمان وهو بمثابة مقر للمحكمة الهاشمية حيث تقام الحفلات الرسمية، بما في ذلك حفلات الزفاف الملكية.

في غضون ذلك تم بناء قصر الحسينية في عام 2006 ويضم الأسر المالكة للملك والملكة وولي العهد، كما أنها مكان شهير للمناسبات الملكية بما في ذلك حفلة الحناء الأخيرة للأميرة إيمان قبل زفافها الملكي في مارس.



حفل حناء رجوى السيف

وانضمت الملكة رانيا البالغة من العمر 52 عامًا إلى بناتها ووالدتها وأفراد آخرين من العائلة المالكة الأردنية الممتدة أثناء حفل حناء رجوة التقليدي في مأرب بني هاشم قبل حضور العائلة المالكة زفاف هذا الأسبوع.

وشاركت الملكة رانيا مجموعة مختارة من الصور الجميلة من احتفالات ما قبل الزفاف، وعلقت عليها قائلة: "لن يكتمل الاحتفال بدون عائلتنا الأردنية.. "احتفالا برجوى"، كتبت الملكة رانيا إلى جانب عرض شرائح للصور، يُظهر أحدهم الملكة والعروس يسيران جنبًا إلى جنب خلال الحفلة وهي شهادة على علاقتهما الوثيقة، صورة أخرى تظهر رجوى وهي تمسح دمعة بينما تلقي الملكة رانيا خطابًا مؤثرًا.

لهذا الحدث ارتدت رجوى تصميمًا مميزا باللونين الأبيض والذهبي من بلدها المملكة العربية السعودية، فالفستان مكون من قطعتين يُعرف بالثوب الصحابي تم تصميمه لهذه المناسبة وهو يربط بين الماضي والحاضر ويغرس تراث العروس في حجاب مصنوع يدويًا بالكامل وفستان مزدهر من خلال الحلي ثلاثية الأبعاد بمزيج من الحرير والمعدن، الخيوط وخيوط القصب التقليدية التي تظهر كف المملكة العربية السعودية، كما ظهرت سبع نجمات حصريا في الحجاب ترمز إلى النجمة الأردنية ذات السبعة نقاط، ويشيد الحجاب بقصة الحب الأبدي للزوجين في قصيدة شهيرة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي يترجم جمال الحياة.

اختارت الملكة رانيا ملكة الأردن فستانًا أزرق ناعمًا مفصلًا من سعيد قبيسي مقترنًا بأقراط مرصعة بالماس تخطف الأنفاس.

سيتزوج ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وريث العرش الأردني خطيبته المعمارية الفاتنة في الأول من يونيو قبل أيام قليلة من الذكرى الثلاثين لزواج والديه الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عاهل الأردن في 10 يونيو.

يأتي ذلك بعد أشهر فقط من عقد قران شقيقته الأميرة إيمان أميرة الأردن بطريقة أنيقة في أحد المساكن الملكية الفخمة للعائلة، ومع ذلك نظرًا لأن ولي العهد الأمير حسين هو وريث العرش، فمن المتوقع أن يكون زواجه أكثر سخاء.



شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن مقطع فيديو منزلي مؤثرًا يوثق علاقة حسين الوثيقة بوالده الملك عبد الله الثاني، وكتبت في التسمية التوضيحية "رابطة الأب والابن غير القابلة للكسر ... أعتز بها". تلاه مقطع فيديو ثانٍ يُظهر بعض الاستعدادات وراء الكواليس التي تُجرى قبل الزفاف، شكرًا لكم جميعًا على بذل جهد إضافي لجعل احتفالاتنا مميزة للغاية، بارك الله فيكما وفي الزوجين السعداء.



خطوبة ولي العهد الأردني

انخرط ولي العهد الأمير حسين ورجوى في أغسطس من العام الماضي في منزل العروس في المملكة العربية السعودية، أصبح الزوجان بارزين بشكل متزايد في الأشهر التي تلت ذلك، ظهرت رجوى مع العائلة المالكة الأردنية وشاركت الملكة رانيا صورة جميلة على إنستجرام تحتفل بعيد ميلاد رجوى لدعم زوجة ابنها المستقبلية.



شعار حفل الزفاف

قبل حفل الزفاف المرتقب شاركت العائلة المالكة الأردنية المحنكة على مواقع التواصل الاجتماعي الشعار الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة: "مع اقتراب موعد زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين والسيدة رجوى خالد السيف يسعدنا مشاركة الشعار الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة".